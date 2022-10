Valget i Danmark: Lars Løkke vil ha Socialdemokratiet i regjering

– Jeg har kommet fram til at vi må inkludere sosialdemokratene. Men et Socialdemokratiet som er hektet på venstresiden kan ikke levere det som trengs, sier han.

Løkke, hvis parti har steget kraftig på meningsmålingene den siste tiden, tar til orde for et samarbeid på tvers av partiene i sentrum. Moderaterne lå på 1,8 prosent oppslutning for en måned siden, men på nyhetsbyrået Ritzaus siste måling hoppet partiet fram til 9,2 prosent.

Løkke har tidligere sagt at målet hans er å vinne gjennom med en regjering bestående av partier fra både rød og blå blokk, dog uten De Radikale.

Han krever imidlertid at Socialdemokratiet går med på en juridisk vurdering av den mye omtalte minksaken dersom han skal peke på deres leder, Mette Frederiksen, som statsminister.

Løkke mener at det er avgjørende å få med Socialdemokratiet i en regjeringssamarbeid fokusert på sentrum.

– Man er nødt å binde Socialdemokratiet opp i en regjering fordi de har dessverre en tendens til å være mindre tilbøyelig til å fatte store beslutninger i opposisjon enn i posisjon, sier han.

Valget i Danmark er 1. november.