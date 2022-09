Det opplyser Sveriges statsminister Magdalena Andersson, som understreker viktigheten av å fastslå hva som forårsaket lekkasjene på de to gassrørledningene.

Andersson har i likhet med sin danske kollega Mette Frederiksen konkludert med at lekkasjene trolig skyldtes en sabotasjehandling, blant annet fordi det ble registrert eksplosjoner samtidig med at de oppsto.

– Vi har i dag inngått en avtale om at politimyndighetene i Sverige, Danmark og Tyskland skal samarbeide for å få klarlagt hva som skjedde, sa Andersson på en pressekonferanse fredag.

Dansk politi bekrefter samarbeidet og opplyser at det er planlagt å opprette en felles internasjonal etterforskningsgruppe. Det forventes at den vil være klar i løpet av kort tid, heter det.

Russlands president Vladimir Putin hevdet fredag at de to rørledningene, der russiske Gazprom er hovedeier, ble utsatt for en vestlig sabotasjehandling.

USA kaller anklagen absurd, og president Joe Biden antyder at amerikanske dykkere vil ble sendt ned for å undersøke hva som har skjedd.