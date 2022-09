Andersson: – Tegn på russisk desperasjon

Hun understreket av Sverige ikke anerkjenner Russlands annektering av de ukrainske regionene. Andersson sier at annekteringen ikke har noen rettslig effekt ettersom folkeretten forbyr å ta over andre lands territorium med vold.

– Dagens beskjed eskalerer krigen, men bør også ses som et tydelig tegn på desperasjon fra Russlands side, sier den avtroppende statsministeren.

– I dag har Russland ytterligere høynet innsatsen for å nå sitt mål om å ta kontroll over et naboland med vold, sa Andersson under en pressekonferanse fredag. Der deltok også forsvarsminister Peter Hultqvist og utenriksminister Ann Linde.

Linde opplyste blant annet at Russlands ambassadør i Sverige kommer til å kalles inn på teppet i Stockholm, slik at en svensk protest kan overleveres.