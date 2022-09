Første møte i EUs Israel-råd på et tiår

Israels statsminister Yair Lapid og EUs utenrikssjef Josep Borrell skal møtes i Brussel 3. oktober med globale utfordringer som Russlands militære aggresjon mot Ukraina som bakteppe, heter det i en EU-uttalelse.

– Diskusjonen vil også dreie seg om ting som handel, klimaendringer, energi, forskning og teknologi og kultur, ifølge uttalelsen.

I tillegg skal samtalene dreie seg om «respekten for menneskerettigheter og demokratiske prinsipper, religionsfrihet og kampen mot antisemittisme», heter det i uttalelsen.

Rådet har ikke møttes siden EU motsatte seg Israels planer om ytterligere bosetninger i okkuperte områder på Vestbredden. EU har jobbet for en «ny start» med Israel siden høyreorienterte Netanyahu ble avsatt i 2021 etter tolv år i embetet.

Borrell sa tidligere at han gledet seg over at sentrumsorienterte Lapid sa til FNs hovedforsamling at han ønsket en egen palestinsk stat. I EU-uttalelsen heter det at unionen håper å «bygge videre på momentumet» i møtet.

EUs 27 medlemsland har slitt med å komme fram til en enhetlig tilnærming til Israel-Palestina-konflikten. Noen land støtter Israel, mens andre står nærmere palestinerne.