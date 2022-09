FNs sikkerhetsråd skal behandle resolusjon om Russlands annektering

Det opplyser den franske delegasjonen i Sikkerhetsrådet til nyhetsbyrået AFP. Resolusjonen er utarbeidet av USA og Albania, og det er uklart akkurat hva som står i den.

Det er ingen sjanse for at den blir vedtatt, da Russland er ett av fem vetoland i Sikkerhetsrådet, men den kan legges fram for avstemning i FNs hovedforsamling.

De såkalte folkeavstemningene i fylkene Kherson, Zaporizjzja, Luhansk og Donetsk om å slutte seg til Russland ble sett som en foranledning til russisk annektering, og ligner det Moskva gjorde i 2014 da de annekterte Krim-halvøya.

Prosessen er blitt sterkt kritisert av en lang rekke andre land. Valgene regnes ikke av internasjonale observatører for å ha vært verken frie eller rettferdige, og Norge og en rekke andre vestlige land har fordømt avstemningene og gjort det klart at de ikke vil anerkjenne resultatet.

Donetsk og Luhansk har vært inntatt av separatister med støtte fra Russland siden 2014, og anerkjennes av Russland som selvstendige folkerepublikker. Russlands president Vladimir Putin undertegnet et dekret torsdag der Kherson og Zaporizjzja også blir anerkjent som selvstendige folkerepublikker, før alle fire vil bli annektert i en seremoni i Moskva fredag.