Orkanen Ian tørrla deler av Tampa Bay

Mange flokket til for å kikke og ta bilder da den sandete bunnen i Tampa Bay brått ble synlig, og mange gikk ut på steder som vanligvis er dekket av vann. Myndighetene advarte om at det kunne være farlig, men ingen kom til skade da vannet gradvis returnerte etter at Ian gikk videre nordøstover.

Vannet var borte klokka 12 torsdag og var stort sett tilbake igjen rundt tolv timer senere, opplyser National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Tampa Bay har en snittdybde på rundt 4 meter, men er langt grundigere nærmere byen med samme navn.

Vannet ble borte også i 2017, da i forbindelse med orkanen Irma. Fordi vinden i en tropisk storm blåser mot klokka, blåste vinden i nordkanten av orkanen Ian fra øst mot vest med en slik styrke at vannet i Tampa Bay ble skjøvet ut i Mexicogolfen.

Meteorologene ventet først at Ian ville komme i land ved Tampa Bay, men den endret kurs sørover og endte opp med å første ramme Fort Myers, der det er meldt om voldsomme skader.