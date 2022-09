Boliger, sykehus og pleiehjem står under vann, og nesten 2,7 millioner mennesker mistet strømmen da orkanen onsdag slo inn over land med vindkast på opp mot 67 meter i sekundet, kraftig regn og en stormflo på opptil 5,5 meter.

Stormen er en av de kraftigste som har truffet USA, og hundrevis av mennesker måtte bli reddet. Florida-guvernør Ron DeSantis sier at det er for tidlig å få oversikt over hvor mange som har mistet livet.

– Vi venter definitivt å ha dødsfall som følge av denne orkanen, sa guvernør Ron DeSantis til en pressekonferanse torsdag kveld. Videre sa han at det vil ta flere dager å få oversikt.

Lite oversikt

President Joe Biden sa tidligere at det kan bli den dødeligste orkanen i Floridas historie. Han la til at omfanget stadig er uklart, men sa at «vi har fått rapporter om det som kan være et betydelig tap av liv».

DeSantis sa at konkrete tall på hvor mange som har omkommet, kan ventes «i løpet av de neste dagene».

Tampa Bay Times og CNN skriver natt til fredag at det er 15 bekreftede dødsfall i Florida, mens nyhetsbyrået AP skriver at det bare er snakk om fire. Tampa Bay Times skriver at myndighetene sier det vil ta lang tid å finne og identifisere omkomne.

I tillegg er 18 cubanske migranter fortsatt savnet etter at båten deres sank i uværet onsdag. På Cuba, som først ble rammet av orkanen Ian, er det meldt om to omkomne.

Hardt rammet

2,5 millioner mennesker ble evakuert fra sine hjem før orkanen nådde land. Ifølge DeSantis har det blitt gjennomført minst 700 redningsoperasjoner, stort sett fra lufta.

Beboerne på et pleiehjem i Orlando i Florida ble torsdag evakuert. Foto: AP / NTB

Byen Fort Myers, som med sine drøyt 80.000 innbyggere er et populært turistmål, er blant stedene som er hardt rammet.

– Noen av disse områdene – byene Cape Coral og Fort Myers – ble virkelig, virkelig oversvømt og virkelig ødelagt av denne stormen, sa De Santis.

I Fort Myers ble gatene gjort om til elver, og havvannet fosset inn i hus. Flere titalls båter som lå fortøyd i båthavnen, har sunket, mens andre ble tatt med av vannmassene og endte opp gatelangs i sentrum.

Også store deler av Orlando ble satt under vann, og myndighetene der og i andre områder slet torsdag med å få oversikt over skadene.

En del av veien som knytter øya Sanibel til Fastlands-Florida har falt ut i havet. Dermed er de 6.300 menneskene som bor på øya isolert.

Det er slått katastrofealarm, og det er dermed åpnet for omfattende føderal støtte i arbeidet med å rydde opp.

Evakuerer

Da vinden løyet i morgentimene torsdag, begynte den amerikanske kystvakten å hjelpe strandede innbyggere på øyene utenfor kysten av Florida ned fra hustak og loft der mange hadde søkt tilflukt fra stormfloa.

– Vi har aldri tidligere sett en så kraftig stormflo, sa DeSantis.

Han sa videre at orkanen har gjort «historisk» skade, og at det kun er basert på foreløpige anslag.

Veier og bruer er flere steder ødelagt av vannmassene, og det samme er brygger og moloanlegg.

Av de 2,7 millioner boligene som mistet strømmen da stormen traff onsdag, var 2,3 millioner fortsatt uten torsdag kveld, ifølge nettsiden Poweroutage.us, som overvåker meldinger strømbrudd.

Tiltok i styrke

Ian ble nedgradert til en tropisk storm over natta, men orkansenteret NHC opplyste torsdag kveld at stormen igjen var en kategori 1-orkan. Ved midnatt lokal tid hadde den vindhastighet på 36 meter i sekundet.

Videre ble det sendt ut orkanvarsling for hele kysten av South Carolina, der det ventes at Ian treffer land fredag. Det er utstedt varsel også for deler av Georgia og North Carolina.