Montenegro etterforsker mistanke om spionasje

Ifølge medier i landet ble seks russiske diplomater og opptil 30 andre russiske statsborgere med midlertidig opphold i Montenegro pågrepet under politiaksjonen, mistenkt for å være tilknyttet russisk etterretning. To montenegrinere ble også pågrepet, ifølge medier.

En talsperson for riksadvokaten i landet, Vukas Radonjic, sier at ingen ble pågrepet under torsdagens politiaksjon.

Montenegros avtroppende statsminister Dritan Abazovic sier at politiaksjonen ble gjennomført i samarbeid med landets internasjonale partnere for «å sikre nasjonale interesser».