Blinken: Russland tilraner seg landområder

– Jeg vil være helt klar på dette. USA vil aldri, aldri, aldri anerkjenne Russlands krav på ukrainsk territorium, sier Biden.

– De såkalte folkeavstemningene var en farse, en absolutt farse, og resultatet ble produsert i Moskva, legger han til.

Budskapet fra USAs utenriksminister Antony Blinken var torsdag det samme.

– Kremls falske folkeavstemninger er et nytteløst forsøk på å dekke over at de gjør et nytt forsøk på å tilrane seg landområder i Ukraina, het det i en kunngjøring fra ham.

USA kommer aldri til å anerkjenne Russlands varslede annektering av disse områdene, understreker Blinken.