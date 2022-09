DeSantis orienterte torsdag om situasjonen etter at orkanen passerte. Ian har som ventet etterlatt seg enorme ødeleggelser sørvest i Florida. Sykehus og boliger er oversvømt, og millioner mangler strøm.

DeSantis sier at han fortalte Biden at føderal bistand vil være nødvendig for flere Florida-fylker. De to diskuterte torsdag morgenen hvordan de skal møte orkanen og det nåværende behovet.

– Det er slått katastrofealarm i ni fylker, men vi forventer mer. Jeg snakket nettopp med presidenten i morges. Han tilbød støtte. Jeg takket ham for det, men fordi stormen har beveget seg innover landet og forårsaket mye potensiell skade i den sentrale delen av staten vår, kommer vi til å be om at også disse fylkene inkluderes, sa han ifølge CNN under orienteringen sin.

Biden godkjente tidligere en større hjelpepakke til Florida i kjølvannet av orkanen Ian. Den gjør føderal hjelp tilgjengelig for folk i fylkene Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Hillsborough, Lee, Manatee, Pinellas og Sarasota.

Det hvite hus sa at presidenten og guvernøren forpliktet seg til fortsatt tett koordinering.

Byen Fort Myers, som er et kjent turistmål med over 80.000 innbyggere, er blant stedene som er hardt rammet. Byens borgermester Kevin Anderson sier til CNN at det vil bli en lang vei tilbake for de lokale bedriftene. Han oppfordrer folk til fortsatt å holde seg hjemme mens oppryddingen kommer i gang.

USAs president Joe Biden har erklært katastrofe i delstaten etter orkanens herjinger, noe som gjør at føderale myndigheter kan bistå i opprydningsarbeidet.