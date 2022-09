– «USS Zumwalt» vil skape et nytt nivå av kompleksitet i kampområder for potensielle motstandere. Tilstedeværelsen av et krigsskip mwed stealth-egenskaper vil tiltrekke seg stor interesse, spesielt hvis Zumwalt er utstyrt med hypersoniske våpen, sier analytiker Carl Schuster, en tidligere kaptein i den amerikanske marinen, til CNN.

Ifølge en rapport fra US Naval Institute er tanken å oppgradere «USS Zumwalt» og utruste skipet med Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Dette er et våpensystem som bruker en boosterrakettmotor for å skyte raketter i hypersonisk hastighet.

Utfordrer Kina



Våpensystemet skal gjøre det vanskeligere å oppdage og avskjære. Missilet bruker boosterraketter for å skyte raketter i hypersoniske hastigheter, det vil si mer enn fem ganger lydens hastighet.

I Stillehavet er en av de potensielle motstanderne åpenbart Kina, og «USS Zumwalt» vil garantert få Beijings oppmerksomhet, skriver CNN.

Kan også bevæpnes med atomstridshoder

Byggingen av destroyere i «Zumwalt-klassen» har vært kontroversielt og kostbart. Inkludert forsknings- og utviklingskostnader har de tre skipene en prislapp på rundt åtte milliarder dollar hver, ifølge en rapport fra Government Accountability Office (GAO).

«USS Zumwalt» kan også bevæpnes med atomstridshoder.