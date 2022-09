Finlands regjering vil beslutte strengere regler for innreise fra Russland

Torsdag klokken 13 skal den finske regjeringen møtes for å diskutere om det skal innfører nye regler for innreise for russiske borgere, skriver den finske avisen Helsingin Sanomat.

Den finske grensevakten har allerede varslet at den er klar til å sette inn de nye reglene på kort varsel. Ifølge avisens opplysninger skal de nye forskriftene om grensepassering tre i kraft allerede natt til fredag, med mindre noe annet blir bestemt i møtet. I praksis vil de medføre at grensen stenges for turister fra Russland.

Etter at over 17.000 russere kom over grensen fra Russland til Finland forrige helg, og etter den delvise mobiliseringen av soldater i reservestyrkene, frykter Finland en ukontrollert strøm av russere som vil krysse grensen.

Litt over 9.000 av dem returnerte til Russland og en stor andel av de andre var på gjennomreise.

Vil føre til halvering

Foreløpige anslag skal vise at de nye reglene vil halvere antall russere som kommer til Finland, men dette tallet skal være heftet med usikkerhet, skriver Helsingin Sanomat.

Reglene for innreise vil ligne mye på de som landet hadde under koronapandemien. I praksis vil alle turistvisum utstedt fra Finland være ugyldige og russere som vil ta seg inn i landet vil i stedet få en individuell vurdering om de skal gis innreise.

Russere som allerede har fått turistvisum utstedt av Finland, kan heller ikke bruke dette til å reise inn i andre Schengen-land.

Mange unntak

Det er imidlertid lagt opp til mange unntak fra reglene. Det kan gis rett til innreise hvis en for eksempel kan vise til familiære årsaker, som besøk av barn, foreldre eller besteforeldre. Det vil også fortsatt være åpent for studenter og for dem som kan vise til nødvendig arbeid. Diplomater er også med i denne gruppen.

Et annen unntak er hvis det vises til berettigede grunner. Dette kan blant annet omfatte medlemmer av opposisjonen som ønsker å reise inn til Finland.

Finland har den siste tiden blitt kritisert fordi landet har vært åpent for at russiske turister har sluppet inn i Schengen. De baltiske landene og Polen stengte sine grenser mot Russland for et par uker siden og det er blitt uttalt at strømmen av russiske turister utgjør en sikkerhetstrussel.