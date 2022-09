Taliban avfyrte varselskudd for å oppløse støttedemonstrasjon for Iran

Demonstrasjonen ble løst opp av styrker fra Taliban, som skjøt i lufta foran de drøyt 25 demonstrerende kvinnene.

Kvinnene bar plakater der det sto «Iran har gjort opprør, nå er det vår tur!» og «Fra Kabul til Iran, si nei til diktatur!» Disse ble raskt revet i stykker av Taliban-styrkene.

Det har vært store demonstrasjoner i Iran de siste to ukene, etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde mens hun var anholdt av moralpolitiet. Mange er drept av regimet under disse demonstrasjonene.