Irans president fordømmer protestene

Amini ble pågrepet av moralpolitiet i Teheran 13. september, angivelig fordi hun bar hijaben på feil måte.

Ifølge øyenvitner ble den kurdiske kvinnen banket opp av politifolkene. Tre dager senere døde hun på et sykehus, noe politiet hevder skyldtes hjerteproblemer.

Mange drept

Dødsfallet har utløst kraftige protester i Iran, og ifølge det statlige nyhetsbyrået Fars er rundt 60 mennesker siden drept i sammenstøt med sikkerhetsstyrker.

Ifølge menneskerettsgruppen Iran Human Rights, som har sin base i Oslo, er minst 76 mennesker drept.

Forsøker å ramme

President Ebrahim Raisi har lite til overs for dem som protesterer.

– De som deltok i opptøyene, må behandles på en bestemt måte, det er det folket krever, sier han i et TV-intervju.

– Fienden har på målrettet vis forsøkt å ramme det nasjonale samholdet og forsøker å sette folk opp mot hverandre, sier Raisi.

Venter på rapport

Den iranske presidenten understreker i intervjuet at det er forskjell på protester og opptøyer og anklager demonstrantene for å ha spredt kaos i landet.

Raisi understreker at nasjonen sørger over Aminis dødsfall og sier at rettsmedisinere og juridiske eksperter snart vil legge fram sin endelige rapport om hvorfor 22-åringen døde.