Det hvite hus i Washington kaller de siste dagenes såkalte folkeavstemninger, som har blitt holdt i de russisk-okkuperte områdene i Ukraina, for iscenesatte og ulovlige.

Det ventes at den russiske Dumaen om kort tid vil vedta russisk annektering av de ukrainske regionene Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson.

– Uavhengig av hva Russland hevder, forblir det ukrainsk territorium, sier talskvinne for Det hvite hus, Karine Jean-Pierre.

– Basert på vår informasjon, ble alle aspekter av denne folkeavstemningsprosessen veiledet og orkestrert fra Kreml. Derfor vil det komme nye sanksjoner mot Russland fra USA og dets allierte dersom Russland forsøker å annektere ukrainsk land, sier talskvinnen.

Folkeavstemninger

Denne uken har det blitt avholdt falske folkeavstemninger i russisk-okkuperte områder i Sør- og Øst-Ukraina om innlemmelse i Russland. Disse avstemningene har blitt holdt uten tillatelse fra ukrainske myndigheter, strider mot krigslov og skjer ikke i henhold til demokratiske prinsipper, ifølge Kyiv.

I Zaporizjzja hevder de Moskva-tro lederne at 93,11 prosent har stemt for at fylket skal innlemmes i Russland. Også i Luhansk har separatistlederne erklært seier. Over 98 prosent av stemmene der skal ha vært for annektering, ifølge lokale myndigheter.

Hele 99 prosent skal angivelig ha stemt ja i Donetsk. I Kherson opplyser de russisk-kontrollerte myndighetene at mer enn 87 prosent stemte for russisk annektering da så å si alle stemmene var telt opp.

Nyhetsbyrået AP skriver at den komparativt lave ja-andelen i Kherson kan forklares med at det er en sterkere undergrunnsbevegelse mot russiske myndigheter der, som har drept Moskva-utnevnte tjenestepersoner og truet folk som har vurdert å stemme.

Følger kjent mønster

De såkalte folkeavstemningene følger et mønster fra 2014, da Russland inntok Krim i etterkant av at Kreml-vennlige Viktor Janukovitsj ble avsatt under Euromaidan-revolusjonen i Kyiv.

Etter at halvøya ble inntatt organiserte Russland en folkeavstemning som i utgangspunktet viste et klart flertall for russisk annektering. Imidlertid ble resultatet betraktet som gitt på forhånd, og det var bilder av valgfunksjonærer som gikk fra dør til dør med stemmeurner, med følge av tungt bevæpnede russiske styrker.