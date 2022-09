De tre rørene i Nord Stream 1 og 2 som sprang lekk mandag, vil fort bli ubrukelige dersom de ikke repareres raskt, erfarer Tagesspiegel onsdag ettermiddag, som oppgir kilder i regjeringsapparatet som opphav til opplysningene.

Saltvann som renner inn vil tære på rørledningene, påpeker de. Det er mistanke om målrettede aksjoner som har forårsaket svært store lekkasjer i de tre rørene.

Tyske myndigheter følger situasjonen svært tett og flere føderale departementer diskuterer nå konsekvensene av hendelsene.

Norge har økt sikkerheten

Etter hendelsene i Østersjøen frykter nå den tyske regjeringen ytterligere sabotasjehandlinger. Tidligere har Tyskland blant annet opplevd dataangrep mot en vindpark.

– Selvfølgelig er den kritiske infrastrukturen et potensielt mål, sier økonomi- og klimaminister Robert Habeck og viser til at myndighetene og også operatørene gjør sitt for å beskytte den kritiske infrastrukturen og for å sikre energiforsyningen i Tyskland.

Habeck sier det er krigen i Ukraina som har ført til den endrede sikkerhetssituasjonen.

– Men Tyskland er et land som vet hvordan det skal forsvare seg, og Europa er et kontinent som kan beskytte sin energiinfrastruktur, sier Habeck videre.

Fremfor alt har Norge, nå den største leverandøren av gass til Europa, massivt styrket beskyttelsen av rørledningsnettet sitt, skriver avisen, men legger til at det er vanskelige å beskytte på grunn av lengden.

Sabotasje

I likhet med EU-kommisjonen antar også tyske sikkerhetsmyndigheter og den tyske etterretningstjenesten BND at det ligger en sabotasjehandling bak ødeleggelsene. BND jobber nå med å analysere bilder og skipstrafikk i forkant av detonasjonene som ødela Nord Stream-ledningene.

Eksperter og kilder i regjeringsapparatet mener kompleksiteten i sabotasjen vitner om det bare er en statlig aktør som kan stå bak. Avisen skriver at spekulasjonene går i retning av det er Russland, men motivet for handlingene synes uklare.

Blant teoriene som blir vurdert, er at dykkere kan ha plantet eksplosiver de to Nord Stream 1-rørene og på ett av de to rørene på Nord Stream 2-forbindelsen. Lekkasjene skal være store og derfor vil også store mengder saltvann renne inn i rørene.

Etter hendelsen er det nå bare ett rør igjen, på Nord Stream 2, som kan sende gass fra Russland til Europa. Nord Stream 2 er imidlertid aldri tatt i bruk ettersom den sto ferdig etter at Russland invaderte Ukraina.