Tikhanovskaja kaller det selvmord for Belarus å slutte seg til krigen

– Om han får hæren vår til å delta i Ukraina vil det være politisk selvmord for ham. Til og med de som støtter regimet og hans allierte er imot krigen i Ukraina, sier Tikhanovskaja under et besøk i Liverpool.

Hun gikk også hardt ut mot de såkalte folkeavstemningene om innlemmelse i Russland som er blitt holdt i russiskokkuperte deler av Ukraina. Tikhanovskaja kaller det et forsøk på å «selge noe til det russiske folk som en seier.» Til gjengjeld er opposisjonslederen svært bekymret for muligheten for at atomvåpen kan avfyres fra belarusisk jord.

– Det vil selvfølgelig være en katastrofe.

Tikhanovskaja, som ble anerkjent av de fleste vestlige land som vinner av presidentvalget i 2020, bor nå i eksil i Litauen sammen med store deler av den belarusiske opposisjonen. Ikke desto mindre mener hun Lukasjenko er i en svært utsatt posisjon.

– Det kommer et punkt der militæret og (det hemmelige politiet) KGB vil være på det belarusiske folkets side. Vi kommuniserer med militæret og eliten, og de ser at Lukasjenkos politikk setter landets eksistens i fare, sier hun.