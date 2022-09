USA erkjenner å ha drept i alt tolv sivile i verden i fjor

Forsvarsdepartementet vurderer at om lag tolv sivile ble drept og om lag fem sivile ble såret som et resultat av amerikanske militæroperasjoner, heter det i rapporten, som er blitt laget hvert år siden 2018 som følge av et vedtak i Kongressen. Deler av rapporten er unntatt offentligheten.

Pentagon har allerede erkjent ansvaret for at ti medlemmer fra en og samme familie ble drept under den kaotiske tilbaketrekkingen av Afghanistan i august i fjor. Sju av dem var barn.

De to andre ble drept i luftangrep mot henholdsvis Herat og Kandahar.

Det amerikanske militæret erkjenner også å ha såret tre sivile i et angrep i Qunyo Barrow i Somalia.

I rapporten er det også en oppdatert oversikt over hvor mange sivile tap USA tar ansvar for i Syria mellom 2018 og 2020. Her innrømmer amerikanerne at ytterligere ti sivile personer er drept og 18 såret i amerikanske militæroperasjoner.

Uavhengige organisasjoner opererer med langt høyere tall. Airwars, som jobber med å få oversikt over hvor mange sivile som blir drept i krig og konflikt verden over, oppgir at mellom 15 og 27 sivile ble drept i amerikanske militæroperasjoner i 2021 bare i Syria.