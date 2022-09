Russisk ambassade: Informasjon om gasslekkasjer bør offentliggjøres

– Ambassaden tar utgangspunkt i at situasjonen blir grundig undersøkt av kompetente myndigheter, og at alle nødvendige midler blir tatt i bruk, skriver ambassaden på Facebook.

– Resultatene av en slik undersøkelse bør offentliggjøres, heter det videre.

De tre lekkasjene er i Østersjøen. Den første ble oppdaget mandag, før ytterligere to ble oppdaget tirsdag. Flere europeiske statsledere, blant dem statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og hans danske og svenske motstykker, mener det er snakk om sabotasje.

En talsmann for president Vladimir Putin ville tirsdag ikke utelukke sabotasje på de to gassrørledningene fra Russland, ifølge Reuters.

– Ingenting kan utelukkes, sa Dmitrij Peskov, som understreket at Kreml ser med stor bekymring på det som har skjedd. Videre het det at lekkasjene kan påvirke forsyningssikkerheten og at Russland krever at det settes i gang en omfattende etterforskning.

Både Nord Stream 1 og 2 er bygget for å bringe gass fra Russland til Tyskland via Østersjøen.

Men i februar besluttet tyske myndigheter at Nord Stream 2 ikke skulle tas i bruk på grunn av krigen i Ukraina og Russlands anerkjennelse av de to folkerepublikkene Donetsk og Luhansk øst i Ukraina.

Senere har russiske myndigheter strupt gassforsyningene til Europa via Nord Stream 1 og hevdet at det skyldes vedlikeholdsarbeid og manglende deler og verktøy på grunn av vestlige sanksjoner. Siden begynnelsen av september har rørledningen vært ute av drift, noe som betyr at lekkasjene verken påvirker energiforsyningene til Danmark eller Tyskland.