IMF oppfordrer Storbritannia til å revurdere skattekutt

IMF sier i en uttalelse at de overvåker utviklingen i Storbritannia nøye, og at de «er i samtaler med myndighetene» etter at finansminister Kwasi Kwarteng forrige uke la fram et budsjettutkast med de største skattekuttene på 50 år og økte låneopptak. Fondet beskriver skattekuttplanene som «ikke målrettede».

Statsminister Liz Truss' ferske regjering har tro på at skattekuttene vil få veksten i gang i Storbritannia. Markedet har reagert med å sende pundkursen rett ned.

– Gitt økt inflasjonspress i mange land, inkludert Storbritannia, anbefaler vi ikke store og ikke målrettede skattepakker nå, heter det i uttalelsen.

Financial Times omtaler utsagnet som «sviende kritikk» av regjeringens skattepolitikk. IMF mener også at skattekuttene, som i stor grad vil komme de rike til gode, «trolig vil føre til økt ulikhet».

Storbritannia er inne i sin verste økonomiske krise på flere tiår. Prisstigningen er skyhøy og ligger på rundt 10 prosent, mens pundet falt til et rekordlavt nivå mot dollaren etter at økonomipakken ble lagt fram fredag.

Sentralbanken Bank of England har sagt at de ikke vil nøle med å innføre tiltak for å få kontroll på prisveksten. Styringsrenta er allerede på 2,25 prosent, det høyeste siden 2008.

Også USAs finansminister Janet Yellen uttrykker stor skepsis til pakken. Hun sier at USA også «følger utviklingen veldig tett». Hun ville ikke gå inn i planens detaljer, men påpekte at både USA og Storbritannia har «betydelige inflasjonsproblemer» og sentralbanker som arbeider med å få svekket den.