Høyreekstrem militsleder for retten i USA

Tirsdag begynte juryutvelgelsen i saken mot de fire, blant dem Oath Keepers' leder, den tidligere soldaten Stewart Rhodes.

Både han og de tre andre på tiltalebenken var i fremste rekke da fanatiske Donald Trump-tilhengere stormet kongressbygningen 6. januar 2021 i et desperat forsøk på å hindre de folkevalgte fra å utpeke Joe Biden som landets neste president.

Dommer Amit Mehta har nå en liste med hundre kandidater foran seg, og fra den skal det plukkes ut tolv jurymedlemmer. Både aktor og forsvarere vil ha et ord med i laget under utvelgelsen.

Krevde flytting

Mehta har alt avvist et krav fra de fire tiltalte militsmedlemmenes forsvarere om å flytte rettssaken mot dem ut av Washington. Argumentet var at innbyggerne i byen trolig er fiendtlig innstilt til de tiltalte, og at en jury bestående av Washington-innbyggere derfor ikke vil være upartiske.

Rhodes forsvarer har også bedt dommeren forby bruk av ord i retten som vanligvis benyttes for å beskrive Oath Keepers, som regjeringsfiendtlige, organisert milits, ekstremister, rasister og hvite nasjonalister.

Bruk av slike betegnelser vil bare tilføre fordommer i det som alt ser ut til å bli en følelsesladet rettssak, sa advokaten James Lee Bright.

Ikke minst begrepet regjeringsfiendtlig vil skape negative følelser i en by der svært mange jobber for myndighetene, påpekte han.

Lange straffer

Tiltalen mot de fire militsmedlemmene lyder blant annet på oppvigleri, noe som kan gi opptil 20 års fengsel. Fire andre medlemmer av militsen er også tiltalt for oppvigleri, og rettssaken mot dem begynner 29. november.

Ifølge tiltalen ledet Rhodes an da kongressbygningen ble stormet, og både han og en rekke andre medlemmer av militsen var utstyrt med skytevåpen.

– Under hans ledelse koordinerte de transport til Washington fra hele landet og utstyrte seg selv med et utvalg våpen samt annet stridsutstyr for å forberede strid, heter det i tiltalen.

Lagret våpen

Våpnene lagret de på et hotell noen få kilometer unna kongressbygningen, og militsmedlemmene tvang seg ifølge tiltalen gjennom politiets sperringer i militær formasjon.

– Vi kommer oss ikke gjennom dette uten borgerkrig, var det klare budskapet fra Rhodes noen uker før stormingen.

– Det vil bli en blodig og desperat kamp, den kan ikke unngås, understreket han i en tale til sine følgere.

Opprørslov

Rundt 870 er tiltalt for å ha deltatt i stormingen av kongressen, og de første har alt fått sin straff. Den lengste dommen hittil lyder på ti års fengsel.

En rekke medlemmer av en annen høyreekstrem gruppe, Proud Boys, er også tiltalt for oppvigleri i forbindelse med stormingen, men deres saker har ennå ikke kommet for retten.

Oath Keepers' advokater antydet at de vil bygge sitt forsvar på at militsens medlemmer var overbevist om at Trump ville påberope seg en opprørslov fra 1807 og gi militsene mandat til å forhindre at Biden ble bekreftet som president.