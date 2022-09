Prorussiske myndigheter erklærer seier i «folkeavstemninger» i Ukraina

I Zaporizjzja hevder de Moskva-tro lederne at 93,11 prosent har stemt for at fylket skal innlemmes i Russland. Også i Luhansk har separatistlederne erklært seier. Over 98 prosent av stemmene der skal ha vært for annektering, ifølge lokale myndigheter.

Hele 99 prosent skal angivelig ha stemt ja i Donetsk. I Kherson opplyser de russisk-kontrollerte myndighetene at mer enn 87 prosent stemte for russisk annektering da så å si alle stemmene var telt opp.

Nyhetsbyrået AP skriver at den komparativt lave ja-andelen i Kherson kan forklares med at det er en sterkere undergrunnsbevegelse mot russiske myndigheter der, som har drept Moskva-utnevnte tjenestepersoner og truet folk som har vurdert å stemme.

Kan gå raskt

Luhansk' separatistleder Leonid Pasetsjnik sier han vil reise til Moskva «så snart som mulig» for å komme med en formell forespørsel til Russlands president Vladimir Putin om russisk annektering, skriver Sky News.

Russiske medier melder også om stor valgoppslutning, over 90 prosent flere steder.

Det ventes at Russlands president Vladimir Putin vil snakke med nasjonalforsamlingen om avstemningene fredag, og Valentina Matvijenko, leder av overhuset i nasjonalforsamlingen, sier de folkevalgte kan diskutere et lovforslag om annekteringen 4. oktober.

Zelenskyj raser

Det er kommet en rekke historier om hvordan folk har blitt truet til å avlegge stemme.

Ukraina fordømmer folkeavstemningene. Avstemningene holdes uten tillatelse fra ukrainske myndigheter, strider mot krigslov og skjer ikke i henhold til demokratiske prinsipper, heter det fra Kyiv.

President Volodymyr Zelenskyj synes å utelukke forhandlinger med Russland etter avstemningene. Til FNs sikkerhetsråd sa han at det «ikke er noe å snakke om med denne russiske presidenten».

Videre sa han at alle forsøk på «annektering i den moderne verden er en forbrytelse, en forbrytelse mot alle stater som anser en ukrenkelig grense som livsviktig for seg selv».

Han sa videre at avstemningene er en «farse» som ikke engang kan sies å være etterligninger av folkeavstemninger og lovet at Ukraina vil forsvare sitt folk i fylkene.

Folkerettsbrudd

Også i Vesten er kritikken krass. G7-landene kaller avstemningene illegitime og understreker at de ikke har en juridisk effekt.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kaller i en Twitter-melding de såkalte folkeavstemningene en bløff og et åpenbart brudd på folkeretten.

– Disse områdene tilhører Ukraina, tvitrer han.

Også FNs generalsekretær har beskrevet eventuell annektering av områdene som et brudd på folkeretten.