Russland vil ikke be om utlevering av mobiliseringsflyktninger

Naboland som Georgia og Kasakhstan har opplevd at tusenvis av russiske statsborgere, i hovedsak unge og middelaldrende menn, har ankommet den siste uka. Forrige onsdag kunngjorde president Vladimir Putin at 300.000 reservesoldater skulle kalles opp til tjeneste. Mange frykter at de kan bli sendt til krigen i Ukraina.

Tirsdag kunngjorde Kasakhstan at om lag 98.000 russere har ankommet landet de siste seks dagene, og kasakhstanske myndigheter lovet å ta vare på dem.

Samme dag kunngjorde Georgia at det nå er om lag 10.000 russere som krysser grensa daglig, mot 5.000-6.000 tidligere. Russiske myndigheter ved grensa har innrømmet at det er en «svært spent situasjon».

Men foreløpig er altså de russerne som har kommet seg ut, i sikkerhet.