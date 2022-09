FN-utsending slår alarm om humanitær katastrofe i Haiti

Det har vært omfattende demonstrasjoner, opptøyer og plyndring i landet etter at statsminister Ariel Henry 11. september kunngjorde at drivstoffsubsidier må opphøre fordi de er for dyre.

Regjeringen makter ikke å bekjempe mektige kriminelle gjenger eller tilby innbyggerne grunnleggende tjenester.

Flere kriser samtidig

– En økonomisk krise, en gjengkrise og en politisk krise har sammenfalt og skapt en humanitær katastrofe, sa FN-utsendingen Helen La Lime i et krisemøte i FNs sikkerhetsråd mandag.

– Før denne siste runden med uro hadde 4,9 millioner haitiere behov for humanitær hjelp. Kun i løpet av de siste to ukene har angrep mot WFP ført til tap av rundt 2.000 tonn med mat for rundt 5 millioner dollar, sa hun.

WFP står for Verdens matvareprogram. Ifølge La Lime kunne de 2.000 tonnene livnært 200.000 av de mest sårbare haitierne den neste måneden.

Videre fortalte hun at drivstoffterminalen i Varrex har vært «beleiret» i mer enn en uke av kriminelle gjenger og at drivstoffmangelen går hardt ut over grunnleggende behov i hele landet. Blant annet har det ført til stengte sykehus, heter det.

WFP beklager

WFP-toppen Valerie Guarnieri beklager krisen i landet.

– Istedenfor framgangen vi hadde håpet på og drømte om, har situasjonen i Haiti i dag dessverre nådd nye nivåer av desperasjon, sa hun til Sikkerhetsrådet.

Hun sa videre at prisen på en matkurv har økt med nesten 52 prosent og at de venter at matsikkerheten vil bli ytterligere forverret i landet.

Guarnieri advarte mot at mer enn 4,5 millioner mennesker kan miste matsikkerheten, inkludert 1,3 million mennesker på krisenivå.