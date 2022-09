Kong Charles' monogram er offentliggjort

Monogrammet vil bli å finne på statlige bygg, dokumenter, brev fra kongehuset og på noen postkasser i årene framover, skriver The Guardian. Det består av en C for kongens fornavn og R for «Rex», det latinske ordet for «konge». I tillegg har det romertallet III for Charles den tredje, med kronen over bokstavene.

Monogrammet er kongens eiendom og ble valgt av ham fra en rekke motiver utarbeidet av College of Arms i London. Det er også en skotsk versjon med den skotske krona.