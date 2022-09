Russland: Japansk diplomat pågrepet for spionasje

Diplomaten skal være tilknyttet det japanske konsulatet i byen Vladivostok lengst øst i Russland, melder nyhetsbyrået Ria Novosti.

FSB sier ifølge nyhetsbyrået at den japanske diplomaten ble tatt på fersk gjerning mens han betalte for informasjon om Russlands samarbeid med et annet, ikke navngitt asiatisk land.

Diplomaten skal også ha tilegnet seg informasjon om konsekvensene av Vestens sanksjoner mot russisk økonomi.

FSB har også publisert en video der den pågrepne diplomaten angivelig tilstår å ha brutt russisk lov.

Japanske myndigheter har ennå ikke kommentert saken.