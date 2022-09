17.000 russere krysset grensa til Finland i helgen

I morges var det om lag 5 kilometer lange køer på den russiske siden, skriver Svenska Yle.

De fleste krysset grensen i sørøst, nærmest St. Petersburg. Til sammen krysset det 38.444 russiske statsborgere over grensa i sørøst gjennom hele uka, en økning på 64 prosent fra uka før. 24 har søkt asyl og 199 midlertidig beskyttelse.

Det er fortsatt relativt lave tall sammenlignet med situasjonen før koronapandemien. Mange russere som kommer til Finland er i transitt, og skal videre til andre land. 5.068 russere forlot Finland søndag.

Trafikken ventes å øke videre de nærmeste dagene. Russlands president Vladimir Putin beordret delvis mobilisering forrige onsdag, og mange menn i alderen som kan kalles inn forsøker nå å forlate landet.

Finland har varslet at det snart blir innstramming av visumreglene for russiske borgere, og i tillegg ryktes det at Russland snart vil innføre utreiseforbud for menn i militær alder.