Ifølge GoobjoogNews var de fleste av ofrene nye rekrutter som var samlet til trening i en nedlagt fabrikk.

Al-Shabaab hevdet like før å ha drept og såret over 70 personer i et selvmordsangrep mot en militærskole. Meldingen ble viderebrakt av medier som støtter al-Shabaab.

Angrepet skjedde søndag i Wadajir-distriktet i Mogadishu.