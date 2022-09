Nord-Korea skal ha prøveskutt rakett

I uttalelsen fra Sør-Korea fremkommer det ikke hvilken type rakett det skal være snakk om eller hvor langt den fløy før den falt ned i havet.

Søndagens oppskyting fant sted dagen etter at sørkoreanske myndigheter opplyste at de hadde sett tegn til at Nord-Korea angivelig forberedte seg på en ny rakettest av en ballistisk rakett som kan skytes ut fra ubåter.

For få dager siden ankom et atomdrevet amerikansk hangarskip Sør-Korea for å delta i en felles militærøvelse.