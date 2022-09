Olaf Scholz i Midtøsten på jakt etter gass

Scholz ankom Saudi-Arabia lørdag. Der møtte han Saudi-Arabias de facto-leder, kronprins Mohammed bin Salman, i håp om å inngå tettere energisamarbeid.

På agendaen sto også krigen i Ukraina og menneskerettigheter. På spørsmål fra tyske journalister om Scholz diskutert parteringsdrapet på journalisten Jamal Khashoggi, svarte Scholz:

– Vi diskuterte alle spørsmål som dreier seg om menneskerettigheter. Ingenting som burde blitt sagt, ble utelatt. Khashoggi ble drept i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i oktober 2018.

Tyskland har i likhet med andre vestlige land fordømt drapet på Khashoggi. Men Scholz pekte på at den 37 år gamle kronprinsen trolig kommer til å styre landet «de neste 10, 20 eller 30 årene» og at et godt forhold derfor er nødvendig.

Senere lørdag dro Scholz til Abu Dhabi for å møte De forente arabiske emiraters president Mohamed bin Zeyed al-Nahyan. Todagersreisen avsluttes søndag med et møte hos Qatars emir Tamim bin Hamad al-Thani.

Russland har ikke levert gass via Nord Stream 1 siden slutten av august. Lenge før det reduserte Russland leveransene, noe som har tvunget Tyskland til å finne andre løsninger for å dekke gassbehovet.

Tysklands lagringsfasiliteter for naturgass er nå mer enn 90 prosent fulle. På tross av dette frykter mange at landet må rasjonere mot våren.