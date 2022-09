Insulin er et hormon som produseres i bukspyttkjertelen. Det gjør kroppen i stand til å lagre sukker i vevene. Kroppen bruker lagret sukker til energi - til å utføre arbeid.

Hos noen mennesker som beveger seg for lite mens de spiser litt for mye over lengre tid, blir vevene mindre følsomme for insulin. De utvikler resistens overfor insulin. Hvis du har insulinresistens, vil bukspyttkjertelen øke utskillelsen av insulin til blodet. Men det vil ikke normalisere blodsukkeret helt, fordi insulinet virker for dårlig. Insulinresistens henger nøye sammen med andre helseproblemer som økt fett i og rundt buken, nedsatt glukosetoleranse, høyt kolesterol og høyt blodtrykk.

(Kilde: Norsk Helseinformatikk, NHI)