President Vladimir Putin signerte de nye lovtilleggene få dager etter at han ga ordre om delvis mobilisering av reservister til krigen i Ukraina.

Lørdag undertegnet Putin også en lov som dreier seg om utlendinger som verver seg til den russiske hæren. De kan nå bli tilbudt russisk statsborgerskap.

Formålet med den russiske mobiliseringen er å styrke den russiske hæren som fører en invasjonskrig i nabolandet Ukraina.

Putin håper å mobilisere 300.000 reservister, og onsdagens ordre utløste demonstrasjoner en rekke steder i Russland. Mange har også valgt å forlate landet de siste dagene.

Slipper kravet om botid på fem år

Russiske rekrutter ved et vervekontor i Volgograd lørdag. Foto: AP / NTB Foto: AP

Lovene som Putin nå har undertegnet, ble godkjent av den russiske nasjonalforsamlingen tirsdag. Det betyr at soldater som deserterer, overgir seg «uten godkjennelse», nekter å kjempe eller trosser ordre, kan bli dømt til opptil ti år i fengsel. Plyndring vil kunne medføre fengselsstraffer på opptil 15 år.

Utlendinger som tilbringer minst ett år i den russiske hæren, vil bli kvalifisert til å søke om statsborgerskap. De slipper dermed kravet om en botid på fem år.

Formålet med denne lovendringen er tilsynelatende å lokke arbeidsinnvandrere fra Sentral-Asia inn i den russiske hæren. Mange av dem står i harde, dårlig betalte jobber i Russland.

Tilbys russisk statsborgerskap

Tirsdag sa Moskvas ordfører at et militært rekrutteringskontor skal åpnes i migrantsenteret Sakharovo, som mange migranter er innom.

Russlands viseforsvarsminister har fått sparken



Dimitrij Bulgakov har fått sparken som viseforsvarsminister i Russland og er flyttet til en annen post, ifølge landets myndigheter.

Bulgakov har hatt ansvar for logistikk i Ukraina-krigen. Flere analytikere har påpekt at dårlig logistikk har vært en stor svakhet for Russland.

General Mikhail Mizintsev tar over rollen som viseforsvarsminister. Han antas å være ansvarlig for angrepet på Mariupol som Russland okkuperte i slutten av mai.

Ber verden fordømme Russlands folkeavstemninger

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppfordrer verdenssamfunnet til å fordømme folkeavstemningene som gjennomføres i okkuperte deler av Ukraina.

– Verden må med rette reagere på de falske folkeavstemningene. De kommer til å bli klart fordømt, sier Zelenskyj i sin daglige videotale.

Gjennom helgen holdes det folkeavstemninger i fire ukrainske områder som er helt eller delvis okkupert av Russland – Donetsk og Luhansk i øst, samt Kherson og Zaporizjzja i sør – om å slutte seg til Russland.

Både ukrainske myndigheter og landets vestlige allierte har avvist folkeavstemningene som humbug.

