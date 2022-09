Russlands viseforsvarsminister har fått sparken

Bulgakov har hatt ansvar for logistikk i Ukraina-krigen. Flere analytikere har påpekt at dårlig logistikk har vært en stor svakhet for Russland.

– I den pågående krigen - med de med de logistikkproblemene russerne har hatt - er det en viktig stilling, sier oberstløytnant ved Krigsskolen Palle Ydstebø til Dagbladet.

General Mikhail Mizintsev tar over rollen som viseforsvarsminister. Han antas å være ansvarlig for angrepet på Mariupol som Russland okkuperte i slutten av mai.