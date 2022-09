Finland skjerper innreisemulighet for russere

– De som krysser grensen som turister, vil ikke få slippe inn, sa utenriksminister Pekka Haavisto fredag.

Dette gjelder både russere som har turistvisum utstedt av Finland, og turistvisum utstedt av ethvert annet Schengen-land, uttalte han.

Tiltaket skal ferdigstilles i løpet av de kommende dagene.

Regjeringen forklarer endringen med at Finlands internasjonale ståsted kan bli påført alvorlige skader, sett i lys av at de baltiske landene, som også er del av Schengen, nå omtaler turisme fra Russland som en sikkerhetstrussel.

Fredag opplyste en talsmann for den finske grensevaktstyrken at antall russere som har kommet til landet er doblet etter at Moskva tidligere denne uken kunngjorde mobilisering av reservister til krigen i Ukraina. Over 6.000 russere ankom Finland bare torsdag, ifølge talsmannen.