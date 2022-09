Sammenstøt under demonstrasjon etter studentforsvinning i Mexico

Demonstranter kastet steiner og hjemmelagde eksplosiver mot sikkerhetsstyrkene, som på sin side brukte vannkanoner mot folkemengden utenfor en militærleir i Mexico by fredag.

Konfrontasjonen skjedde dagen etter at mer enn ti politifolk ble skadd i en demonstrasjon der de fremmøtte krevde rettferdighet for de 43 studentene.

Det var 26. september 2014 at 43 lærerstudenter hadde rekvirert busser i delstaten Guerrero sør i landet for å dra til hovedstaden Mexico by og delta i en demonstrasjon. Underveis forsvant de.

Etterforskere har sagt at studentene ble anholdt av en korrupt polititjenesteperson som overleverte dem til et narkotikakartell som trodde de 43 tilhørte en rivaliserende gjeng. Men hva som faktisk skjedde, er ennå ikke klart.

Regjeringen satte ned en sannhetskommisjon, som i forrige måned uttalte at ansvaret lå hos militærpersonell, enten direkte eller indirekte. Det ble deretter utstedt arrestordre på over 80 mistenkte, blant dem ansatte i hæren, politiet og kartellmedlemmer.

Tidligere riksadvokat Jesus Murillo Karam, som ledet en kontroversiell gransking av masseforsvinningen, ble i forrige måned pågrepet og siktet for bortføring, tortur og for å hindre etterforskning.