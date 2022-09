I tillegg har politiet sperret av området.

– Vi avventer bombegruppens vurdering. De går først og fremst inn og vurderer hva det er og hvordan man best kan håndtere gjenstanden. På dette tidspunktet må vi anta at det kan være en trussel, men vi vet ikke sikkert, sier Kim Hild, talsperson for politiet.

Politiet vil foreløpig ikke kommentere hendelsen ytterligere.

Saken oppdateres