Forfatter Hilary Mantel er død

Det melder forlaget hennes fredag.

Mantel er kjent for å ha skrevet den historiske romanen «Ulvetid» («Wolf Hall» på engelsk), som hun vant Bookerprisen for i 2009. Hun vant også prisen for andre bok i samme serie, «Falkejakt» («Bring Up the Bodies»), i 2012. Også tredje og siste bok i serien ble nominert til prisen.

Hun ble med det den første kvinnen som har vunnet den prestisjetunge Bookerprisen to ganger.

Forlaget HarperCollins melder at Mantel døde «plutselig, men fredelig» omgitt av nær familie og venner.