Australia: Tidkrevende å reparere forholdet til Kina

Penny Wong kommer med beskrivelsen etter et sjeldent møte med sin kinesiske motpart Wang Yi under FNs høynivåuke i New York torsdag.

– Jeg tror det blir en lang vei å gå der begge parter må ta mange skritt for å gjøre forholdet mer stabilt, sier hun.

Hun beskriver møtet med Wang Yi som konstruktivt, men advarer om at det blir snakk om noen snarlig normalisering av forholdet.

Kina er Australias største handelspartner, men forholdet mellom de to landene har de siste fem årene vært skjørt, utløst blant annet av kinesisk innflytelse i regionen, samt Australias syn på Kinas politikk i Xinjiang, Tibet og Hongkong.

Forholdet kollapset nærmest i 2020 da Australia ba om gransking av opprinnelsen og starten på spredningen av koronaviruset. Kina svarte med å ilegge sanksjoner på en rekke australske varer, og Beijing frøs kontakter med Australia på statsrådsnivå.

Wongs møte med Wang torsdag ble sett på som en forberedelse på et mulig første møte mellom de to landenes ledere siden 2017.

Australias statsminister Anthony Albanese har antydet at han er åpen for å møte Kinas president Xi Jinping på G20-møtet på Bali i november.