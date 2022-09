OSSE-rapport: Undertrykkelse i Russland når nye høyder

Undertrykkelse av opposisjon, medier og uavhengige organisasjoner har nådd nye høyder de siste månedene etter at Russland startet krigen mot Ukraina, står det i rapporten, utarbeidet av den tyske juristen Angelika Nußberger.

Nußberger ble engasjert av 38 av de 57 medlemslandene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i juli i år for å utarbeide en rapport om menneskerettigheter, rettsregler og demokrati i Russland.

Russiske myndigheter har nektet å samarbeide med henne og har ikke innvilget henne innreise til landet.

Nußbergers gransking er basert på intervjuer med representanter for sivilsamfunnet, samt tidligere og nåværende russiske tjenestemenn, som ikke er navngitt i rapporten, av hensyn til deres egen sikkerhet.

I rapporten skriver hun at Russlands president Vladimir Putin utøver direkte kontroll over alle politiorganer. Hun skriver også at det er innført et stort antall undertrykkende lover siden Putin tok fatt på sin andre presidentperiode i 2012.

Imens har propaganda og vold dannet «et klima av frykt og skremsler», skriver hun.

Nußberger ber OSSE tilby målrettet støtte til russiske journalister, menneskerettsaktivister og advokater som har flyktet til utlandet av sikkerhetshensyn. Hun anbefaler også at FNs menneskerettighetsråd i Genève bør utpeke en ekspert som Russland-observatør.