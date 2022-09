Boeing inngår forlik etter 737 Max-flyulykker

Boeing har gått med på å betale 200 millioner dollar, et beløp som tilsvarer i overkant av 2 milliarder kroner, til det amerikanske finanstilsynet SEC (Securities and Exchange Commission).

Det kunngjorde SEC torsdag.

SEC mener at Boeing og tidligere toppsjef Dennis Muilenburg etter de to dødsulykkene kom med misvisende uttalelser om flytypen 737 Max og disse flyenes automatiserte styresystemer overfor investorer, og at selskapet og Muilenberg «satte økonomisk profitt over mennesker».

Muilenberg går med på å betale 1 million dollar, i overkant av 10 millioner kroner, i et forlik i en sivil sak som handler om de samme anklagene.

To fly styrtet

Forliket knyttes til Boeings uttalelser etter Lion Air-flyulykken i Indonesia i oktober 2018 og Ethiopian Airlines-ulykken i Etiopia i mars 2019. Til sammen 346 personer mistet livet i disse to ulykkene med Boeings 737 Max-fly.

En måned etter den første ulykken sendte Boeing ut en pressemelding, godkjent av Muilenburg, der selskapet antydet at det var pilotfeil og dårlig vedlikehold som bidro til ulykken. Boeing brukte også pressemeldingen til å fremheve at flyene er trygge, uten å opplyse at selskapet var klar over en sikkerhetsrisiko ved flyenes styringssystemer.

– Boeing sviktet

– I tider med kriser og tragedier er det spesielt viktig at børsnoterte selskaper og toppledere presenterer fullstendig, rettferdig og sannferdig informasjon overfor markedet, sier SECs styreleder Gary Gensler.

– Boeing-selskapet og dets tidligere toppleder Dennis Muilenburg sviktet når det gjelder denne helt grunnleggende forpliktelsen. De villedet investorer ved å gi forsikringer om 737 Max' sikkerhet, til tross for kjennskap om alvorlige sikkerhetsbekymringer, sier Gensler.

Til tross for forliket, har verken Boeing eller Muilenburg erkjent å ha gjort noe galt.

Boeing inngikk et separat forlik på 2,5 milliarder dollar, mer enn 25 milliarder kroner, med justisdepartementet i Washington i fjor. Mesteparten av beløpet gikk til flyselskaper hvis 737 Max-fly måtte settes på bakken i nesten to år.