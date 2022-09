Høyrepopulisten Meloni kan bli Italias neste statsminister

Ytre høyre-partiet Italias Brødre, ledet av 45 år gamle Giorgia Meloni, ligger an til å gjøre et brakvalg i det italienske parlamentsvalget 25. september.

For fem år siden var partiet å regne som et marginalt fenomen med kun 4,4 prosent oppslutning. Nå tyder meningsmålinger på at Italias Brødre kan få så mye som 24 prosent av stemmene i valget og dermed bli landets største parti, foran sentrum-venstrepartiet Det demokratiske parti.

Første kvinne

Hvis hun lykkes med å klatre helt til topps, blir Meloni historisk på flere måter. Ikke bare blir hun Italias første kvinnelige statsminister noensinne, men hun blir også den første italienske statslederen fra ytre høyre siden diktatoren Benito Mussolini styrte landet fra 1922 til 1943.

Italia har et komplisert valgsystem, og i motsetning til i Norge er det ikke bare velgernes stemmer som avgjør hvem som stikker av med statsministerposten. Partiene er helt avhengige av å danne koalisjoner med andre, og i årets valgkamp har høyrepopulistene lyktes langt bedre enn sine mer moderate motstandere.

Meloni har alliert seg med ytre høyre-partiet La Liga og partileder Matteo Salvini, som i likhet med Meloni vil slå hardt ned på ulovlig innvandring. Hun har også slått seg sammen med partiet til tidligere statsminister Silvio Berlusconi, Forza Italia.

Vokste opp i arbeiderstrøk

Meloni vokste opp i et arbeidsklassestrøk i Italias hovedstad Roma – noe hun selv beskriver som formende for sin biografi «Jeg er Giorgia» fra 2021.

Som 15-åring ble hun med i ungdomsbevegelsen til det nyfascistiske partiet Den italienske sosiale bevegelse (MSI). I en alder av 31 ble Meloni valgt til ungdomsminister i Berlusconis fjerde og siste regjering før hun i 2012 var med og stiftet Italias Brødre, partiet hun i dag leder.

Både Meloni og La Liga-leder Matteo Salvini beskriver seg selv som voktere av det de kaller Europas kristne identitet. Men der Salvini og Berlusconi er åpne beundrere av Russlands president Vladimir Putin, har Melonis parti støttet å sende våpen til Ukraina.

Meloni er også forsvarer av Nato, men skeptisk til EUs innflytelse på Italia.

La ut video av voldtekt

Foruten kristendom er Melonis politiske budskap ispedd både nasjonalisme og referanser til den konvensjonelle morsrollen.

Hun har kommet med en rekke kontroversielle uttalelser i valgkampen, blant annet i en tale til støtte for det spanske ytre høyre-partiet Vox.

– De kommer til å si at vi er farlige, ekstremister, rasister, fascister, fornektere og homofober, tordnet Meloni, med referanse til holocaust-fornektere.

Hun avsluttet med slagordene «Ja til naturlige familier! Nei til LHBT-lobbyen! Ja til seksuell identitet! Nei til kjønnsideologi!». I ettertid har Meloni beklaget tonen hun brukte, men ikke budskapet.

Meloni høstet også kritikk etter at hun la ut en video av en angivelig voldtekt på Twitter, samtidig som hun lovet å «gjenopprette sikkerheten» i landet. Flere er bekymret for at Meloni vil stramme inn abortloven hvis hun vinner valget, noe hun selv har avvist. Hun har imidlertid sagt at hun vil tilby kvinner «alternativer» til abort.

Trøblete arv

Meloni har også avfeid bekymringer knyttet til partiets politiske arv. Italias Brødre har likevel fortsatt å bruke flammesymbolet fra sin nyfascistiske forgjenger, MSI. I 2019 ble Mussolinis barnebarn, Caio Giulio Cesare Mussolini, utpekt som en av partiet kandidater til EU-parlamentet.

For flertallet av italienske velgere er ikke spørsmålet om antifascisme og nyfascisme avgjørende for hvem de velger å stemme på, ifølge Lorenzo Pregliasco, sjef for meningsmålingsinstituttet YouTrend.

– De ser ikke på det som del av nåtiden, men som del av fortiden, sier han.

I velgerundersøkelser blir Meloni ansett for å ha en «konsistent og sammenhengende tilnærming til politikk», forklarer Pregliasco.

– Hun kompromisser ikke, sier han.

Selv har Meloni uttalt at høyresiden i Italia for lengst har forlatt fascismen og forsikret om at hun vil «kjempe innbitt mot enhver antidemokratisk strømning».