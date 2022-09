Russland hevder 10.000 meldte seg frivillig etter mobilisering

Ifølge Vladimir Tsimljanskij fra det russiske forsvaret møtte om lag 10.000 personer opp hos militæret på egen hånd, uten å vente på oppkalling, i løpet av dagen etter at president Vladimir Putin varslet at reservister skulle mobiliseres onsdag morgen.

Russiske myndigheter hevder de kan mobilisere om lag 300.000 soldater fra reservestyrkene.

Imidlertid har ikke alle vært like ivrige. Den russiske regjeringens talsmann Dmitrij Peskov måtte torsdag ta sin 32 år gamle sønn i forsvar, etter at opposisjonsaktivister anklaget ham for å nekte å gå i krigen.

Tilhengere av den fengslede Aleksej Navalnyj ringte etter sigende Nikolaj Peskov og utga seg for å være ververe fra militæret. De ga ham ordre om å møte opp ved nærmeste sesjonskontor. Peskov skal så ha nektet å ta imot ordren og sagt at han skal løse dette «på et høyere nivå.»

Dmitrij Peskov uttalte torsdag at han er klar over samtalen, men at sønnens uttalelser ble tatt ut av sammenheng.

Mer enn 1.300 personer ble også pågrepet onsdag under demonstrasjoner mot mobiliseringen, og fly fra Russland til nabolandene har blitt fylt opp i mange dager framover.