Tre politimenn drept i demonstrasjoner i Iran

Politimennene var mobilisert for å håndtere demonstrantene som krever rettferdighet for 22 år gamle Masha Amini som døde etter at hun ble pågrepet av Irans moralpoliti forrige uke for hennes angivelige løse hodesjal.

To av dem døde etter å ha blitt knivstukket i Mashhad og Tabriz i nordvest Iran, mens den tredje politimannen ble drept i den sørlige byen Shirax, ifølge iranske medier.

Seks demonstranter drept

Hittil har også seks demonstranter mistet livet i de voldsomme demonstrasjonene i landet. I tillegg har flere politistasjoner og biler blitt satt i fyr i hovedstaden Teheran og flere andre iranske byer, melder Reuters.

Flere iranske kvinner har også revet av seg sine påbudte hodesjal i demonstrasjonene, og det har sirkulert flere videoer i sosiale medier av kvinner som brenner opp hijaben i protest eller klipper av seg håret, ifølge ITV.

Døde i varetekt

Amini ble pågrepet av det såkalte moralpolitiet da hun tirsdag i forrige uke var på besøk i Teheran sammen med familien. Politistyrken har som oppgave å passe på at kvinner overholder landets strenge lover for kvinners kleskode, blant annet at de bruker hijab.

Politiet hevder 22-åringen døde som følge av hjerteproblemer, men øyevitner har fortalt at hun ble banket opp av politiet.