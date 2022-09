Tidligere denne måneden gjenerobret ukrainske styrker store områder i regionene Kharkiv og Donetsk.

De ukrainske styrkene har nå flyttet seg østover, mens politi og påtalemyndighet har inntatt de gjenerobrede områdene for å granske påståtte russiske overgrep, massedrap og bruk av tortur.

I Kozacha Lopan er etterforskningen i full gang. Den lille byens politistasjon ble brukt som base for en lokal prorussisk milits som kalte seg «Folkets politi». Militsen skal ha utsatt sine fanger for grove overgrep og tortur.

– Det vil bli iverksatt tiltak de kommende dagene for å stille disse såkalte politimennene for retten. De fleste av dem kommer fra lokalbefolkningen, opplyser distriktsadvokat Kateryna Shevtsova som etterforsker krigsforbrytelser.

Nyhetsbyrået AFP går med på å skjule det virkelige navnet til «Oleander» og identitet hans siden han har slektninger på den russisk-okkuperte Krim-halvøya.

«Oleander» forteller at han ble arrestert 22. mars av væpnede menn i to SUV-er, militssoldater fra den såkalte Luhansk People's Republic. Styrken ble opprettet i 2014 med Moskvas støtte i en østlig enklave av Ukraina.

Ble torturert med strøm

«Oleander» mener de gikk konkret etter ham. Han er veteran fra ukrainske styrker som i mange år har kjempet mot de prorussiske styrkene i Luhansk og Donetsk.

I dag framstår 40-åringen sterkt traumatisert og noe forvirret når han er tilbake på åstedet der han var prisgitt sine russiske fangevoktere. På jernbanestasjonen i Kozacha Lopan prøver han å finne tilbake til stedet han ble torturert.

Etter først å ha tatt turen ned i en fuktig kjeller – som likevel ikke kjentes riktig ut – finner han fram til et kontor i første etasje. Han feier bort knust glass fra gulvet og legger seg ned – og rykker og rister i kroppen sin for å forklare hvordan han reagerte da russerne forhørte ham og brukte elektriske kabler som de festet til penisen hans.

Men han blir igjen usikker på om det var i dette kontoret det skjedde – og om han klarer å gjenfortelle historien riktig.

Han roter litt rundt mellom knuste møbler og ukrainske skilt med den russiske styrkens Z-symboler malt på. En løshund lusker engstelig rundt i trappeoppgangen.

«Oleander» vandrer rundt og prøver å huske hvor torturen skjedde – han finner ut at det må være i et annet kontor. Ordene renner ut av ham når han forteller hvordan han med makt ble ført inn i rommet, slått, sparket og påført elektriske støt.

Dyner og soveposer ligger strødd en kjeller som ifølge ukrainske myndigheter ble brukt som torturkammer under den russiske okkupasjonen i Kozacha Lopan. For kort tid siden gjenerobret ukrainske styrker byen. Foto: Leo Correa / AP

Måtte holdes fast

Han forteller at han rykket så voldsomt til av støtene mot kjønnsorganene at fangevokterne måtte holde hodet hans slik at han ikke slo seg selv bevisstløs. De ville holde ham ved bevissthet for å forhøre ham, forteller han.

– Jeg sto slik når de sparket meg fra alle retninger, forteller han, og viser hvordan han holdt hendene bak hodet, bøyde og vred seg for å unngå sparkene.

– Jeg ba dem om ikke å slå meg – jeg fortalte at jeg har brokk, men da dro de ned buksene mine og ga meg det de sa var «elektrosjokkterapi». De slo meg med strømledende kabler. Jeg følte det som om de helte smeltet metall på meg, forteller han.

«Oleander» ble holdt på jernbanestasjonen i den lille byen der han hadde bodd hele livet i rundt fem dager, og deretter overført til et større fengsel i Hoptivka.

17. april overrasket fangevokterne ham ved å la ham dra. Han tror selv det skyldtes at de trengte plass til andre ukrainske krigsfanger.

Han tok seg tilbake til Kozacha Lopan da byen ble gjenerobret av ukrainske styrker denne måneden og kontaktet det ukrainske politiet.

Stadig spent situasjon

Kozacha Lopan, som ligger mindre enn to kilometer fra den russiske grensen, ble gjenerobret av ukrainske styrker 11. september.

Byen ligger ved en hovedjernbanelinje som går fra Russland til den ukrainske byen Kharkiv. Den var en av de første byene som falt etter at den russiske invasjonen startet.

Veien fra Kharkiv er full av store kratre fra raketter og bomber. Mange sivile Lada-biler påtegnet Z-symboler ligger vraket i grøftekantene.

I dag er området under kontroll av ukrainske styrker, men situasjonen er fortsatt spent. Mens Shevtsova gjennomfører sin etterforskning i området, høres lyden av granater.

Shevtsova beveger seg raskt. Hun tror hun har alle bevisene hun trenger mot de hun mener jobbet for russerne.

– Vi har undersøkt bygningen der det såkalte Folkepolitiet holdt til. I denne bygningen er det en kjeller der vi har funnet bevis for at folk ble torturert, sier hun.

Massegrav i Izium

Ukrainske myndigheter hevder at de etter gjenerobringen nylig har funnet minst ti steder for tortur i Kharkiv-regionen, alle steder som lenge har vært okkupert av russiske styrker. Et av stedene er Izium, der det er funnet en massegrav med levninger av over 440 mennesker. Flere av ofrene bærer preg av tortur.

Arbeidet med å grave opp alle likene fra massegraven i Izium, vil pågå i om lag to uker.

Bildene vekker igjen sjokk og avsky over hele verden. De minner om bildene fra Butsja og andre byer russerne har okkupert i Ukraina.

Russland hevder påstandene om massegraver i Izium er løgn.

