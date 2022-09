Ukrainas atomenergimyndighet Energoatom uttalte onsdag at en elektrisitetslinje ved atomkraftverket var blitt påført skader i et russisk angrep. Angrepet førte ifølge Energoatom til at nødgeneratorene ble aktivert i en kortvarig periode.

Men strålingsnivået var normalt, ifølge det ukrainske byrået.

IAEAs leder Rafael Grossi advarer nå på nytt om farene som angrep ved atomkraftverket medfører. Han sier at det «lekes med ilden» der.

– Situasjonen blir fortsatt forverret. Vi kan ikke sitte og vente på at noe skal gå galt, sier Grossi.

Han opplyser at han har lagt fram forslag om tiltak for å beskytte anlegget, etter å ha møtt Frankrikes president Emmanuel Macron, Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba i New York onsdag.

Men Grossi sier det er mangel på fremgang når det gjelder anbefalingene hans om å opprette en sikkerhetssone rundt atomkraftverket.

– Demilitarisering er målet, men nå handler det først om å beskytte anlegget, sier Grossi.