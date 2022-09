Børsfall i Asia

Nikkei-indeksen falt 0,87 prosent i morgenhandelen torsdag. Den bredere Topix-indeksen var ned 0,78 prosent.

I Hongkong var fallet større. Der raste Hang Seng-indeksen 1,97 prosent da handelen kom i gang. Utviklingen var negativ også på hovedindeksene på de to kinesiske fastlandsbørsene. Der startet Shanghai-børsen med en nedgang på 0,59 prosent, mens fallet var på 0,73 prosent på Shenzhen-børsen.

Torsdagens røde tall i Asia fulgte utviklingen på Wall Street fra onsdag, der markedet reagerte med solid fall etter at sentralbanken hevet styringsrenten med 0,75 prosentpoeng, for tredje gang i år. Det kan bli nødvendig med flere rentehopp for å få bukt med den høye inflasjonen, advarte Federal Reserve da kunngjøringen kom.

Dow Jones-indeksen falt 1,70 prosent onsdag. Den bredere sammensatte Samp;P-indeksen gikk ned 1,71 prosent, mens teknologitunge Nasdaq endte dagen med et fall på 1,79 prosent.