Borrell: EU vurderer nye sanksjoner mot Russland

Borrell kom med uttalelsen rett etter at EUs utenriksministermøte ble avsluttet i New York natt til torsdag norsk tid.

– Vi skal se på og innføre nye restriktive tiltak, både på personnivå og sektornivå, sa Borrell til journalister etter møtet.

Han la til at en endelig beslutning må tas på et formelt møte.

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod oppfordrer etter møtet til at nye sanksjoner blir innført. Han sier til Ritzau at det bør skje så raskt som mulig.

EU har fra før innført en rekke sanksjoner som har til mål å legge press på Russlands president Vladimir Putin.

Borrell hasteinnkalte onsdag til møtet, som ble holdt i New York ettersom statsrådene er til stede der i forbindelse med FNs høynivåuke.

Bakgrunnen er at Russlands president Vladimir Putin tidligere onsdag varslet delvis mobilisering av rundt 300.000 reservister som han vil sende inn i krigen i Ukraina.

Borrell anklaget tidligere onsdag Putin for å true verdensfreden og kalte det en «alvorlig eskalering» da den russiske presidenten kom med atomtrusler tidligere på dagen.

Putin uttalte blant annet at han ville bruke alle midler til rådighet for å beskytte Russland, og at alle som kritiserer landet, burde huske at Russland har «ødeleggelsesvåpen».