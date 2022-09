– Vi har aldri eksportert våpen eller ammunisjon til Russland før, og vi har heller ingen planer om å begynne med det, sier en talsperson for utstyrsavdelingen i det nordkoreanske forsvarsdepartementet i en uttalelse som landets statlige nyhetsbyrå KCNA har publisert torsdag.

Uttalelsen kommer etter at Det hvite hus tidligere denne måneden påsto at Russland kjøpte artilleriskyts og raketter fra Nord-Korea, for å fylle opp lagrene som tømmes som følge av invasjonen av Ukraina.

Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsråds talsmann John Kirby sa at USA hadde grunn til å tro at det dreide seg om kjøp av millioner av patroner, raketter og artillerigranater. Han understreket samtidig, med henvisning til amerikansk etterretning, at kjøpene ennå ikke var fullført og at det ikke var noen tegn til at våpnene ble brukt i krigen i Ukraina.

– USA og andre fiendtlige styrker sprer rykter om våpenhandel mellom Nord-Korea og Russland. Vi advarer USA og ber dem slutte med å komme med slike uansvarlige uttalelser, står det i uttalelsen fra Pyongyang.

Nordkoreansk våpeneksport til Russland ville ha vært brudd på FN-resolusjoner som forbyr landet å importere og eksportere våpen.

I uttalelsen understreker imidlertid talspersonen at Pyongyang aldri har anerkjent det vedkommende kaller det ulovlige Sikkerhetsrådets sanksjoner mot landet, «kokt sammen av USA og dets vasaller».

Video: Slik ble verdens mest brutale familiedynasti til: