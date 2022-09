Russland frigir ti utenlandske krigsfanger

Fem av krigsfangene kommer fra Storbritannia, og to kommer fra USA. I tillegg kommer én fra Sverige, én fra Marokko og én fra Kroatia.

– Saudi-Arabia legger til rette prosedyrer for at de får en trygg hjemreise til sine respektive land, heter det i en uttalelse fra det saudiarabiske utenriksdepartementet onsdag.

Storbritannias statsminister Liz Truss var tidlig ute med å takke Ukraina og Saudi-Arabia for deres bistand i utleveringen. På Twitter skriver Truss at hun gleder seg over nyheten om løslatelsene.

Krigsfangene fra Storbritannia og Sverige ble alle tatt til fange av russisk-støttede separatister og russere i Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina, ifølge Truss og Sveriges utenriksminister Ann Linde.