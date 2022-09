Over tusen mennesker pågrepet i demonstrasjoner i Russland

Menneskerettighetsorganisasjonen OVD-Info sier at over tusen personer er pågrepet av politiet under demonstrasjoner i 37 russiske byer.

– Vi har ikke sett slike demonstrasjoner i russiske byer de siste fem- seks månedene fordi folk har vært redde for å bli pågrepet, og det er det som skjer nå, forklarer Sky News-journalist Diana Magnay, som er til stede i Moskva.

En demonstrant føres bort av politiet i Moskva onsdag kveld. Foto: Alexander Nemenov / AFP

– Politiet håndterer demonstrantene brutalt, flere mennesker synger «nei til krig» mot politiet, sier hun videre.

Demonstrantene protesterer mot Putin og Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgus kunngjøring om at 300.000 personer i reservestyrkene skal mobiliseres til krigen i Ukraina.

Allerede har mange russere begynt å tenke på hvordan man kan unngå mobiliseringsordren. Enveisbilletter fra Russland til Tyrkia er blitt utsolgt.

